PSG se intromete no 'romance' entre Lautaro e Barça

No Parc des Princes, eles se preparam para um verão agitado. Mais de um poderia sair... e também chegar.

No PSG, eles estão cientes do interesse que Neymar e Mbappé despertam em metade da Europa. Portanto, eles não descartam nenhuma saída.

Edinson Cavani, por sua vez, já estava prestes a sair no mercado de inverno. Seu contrato termina em junho e, se eles não chegarem a um acordo para sua renovação, deixaria uma lacuna no time.

Finalmente, Tuchel tem Icardi. O PSG não está muito claro o que fazer com ele. Ele tem uma opção de compra na Inter, mas tem algumas dúvidas. De qualquer forma, o clube deve decidir o que fazer com ele antes de 31 de maio.

Assim, o PSG identificou um alvo para o ataque. Segundo a ESPN, Lautaro Martínez se encaixa no que Leonardo, diretor de esportes, está procurando.

No caso de uma grande estrela como Mbappé ou Neymar partir, o PSG teria dinheiro suficiente para tentar assinar com Lautaro Martínez. Resta saber se eles decidem enfrentar o Barça, o outro grande interessado no argentino. Segundo a mídia italiana, o clube catalão estaria prestes a chegar a um acordo com o atacante da moda.

Quanto aos esportes, o PSG está se preparando para o retorno. A temporada terminou, mas a ideia da Ligue 1 é começar 2020-21 em agosto e, para isso, é preciso começar a treinar agora. Segundo o 'L'Équipe', apesar do governo francês já permitir o treinamento em sessões individuais, o clube teria decidido esperar. Os jogadores continuarão com sua preparação em casa durante pelo menos o mês de maio.