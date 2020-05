PSG se movimenta: Tuchel continuará e há interesse em Pepe Reina!

Além dos rumores sobre Mbappé e Neymar, as duas grandes estrelas do PSG, o clube parisiense terá várias frentes abertas assim que a temporada terminar.

Um deles está no gol. Segundo o jornal 'L'Équipe', o clube francês não vai executar a opção de compra de Sergio Rico, por isso retornará a uma Sevilla em que não terá lugar. Monchi já estaria procurando uma acomodação para ele.

O PSG pensou, com as informações dos meios mencionados, no goleiro espanhol Pepe Reina. O jogador do Milan está emprestado no Aston Villa e acredita que ele é um jogador perfeito para substituir Keylor, com experiência e que se adapta muito bem ao vestiário, além da capacidade de criar um ótimo ambiente de trabalho.

É claro que as intenções de Pepe Reina que já marcou uma data para sua aposentadoria serão muito importantes: "Voltar ao Napoli seria difícil, porque ainda tenho uma ou duas temporadas na carreira e acho que meu período no futebol terminará no próximo ano em Milão", disse ele em uma live no Instagram.

Continuando com mais interesses, Bakayoko não iria ao PSG por menos de 35 milhões de euros, quantia que o Chelsea solicitou, segundo o 'Le10Sport'.

Por outro lado, no banco também há um foco, e isso recai sobre Thomas Tuchel. A mesma mídia indicou que o PSG não se desfará do alemão e que continuará na próxima temporada.

A demissão de Tuchel custaria cerca de dez milhões de euros, valor que o PSG não está disposto a pagar e não pode pagar na atual crise.