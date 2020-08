PSG será campeão da Champions até 'indiretamente'

O PSG é um dos clubes mais ricos do mundo e não economiza na hora de abrir os cofres para comprar os grandes craques do futebol mundial. Porém, essa prática acaba afastando muitas das jovens promessas que são reveladas pelo clube. Nesta edição da Liga dos Campeões, por exemplo, alguma promessa formada nas categorias de base do Paris será campeã do torneio, mesmo que por outra equipe.

Todos os semifinalistas da Champions League têm algum jogador revelado pelo PSG. Kingsley Coman está no Bayern de Munique, Christopher Nkunku é um dos destaques do RB Leipzig - adversário do Paris nesta terça-feira (18) -, Moussa Dembélé foi o grande nome do Lyon na vitória sobre o Manchester City, pelas quartas de final da competição. Presnel Kimpembe não seguiu o caminho de seus ex-companheiros e optou por seguir em seu clube de formação.

Enquanto perde as jovens promessas para seus rivais, o PSG gasta fortunas para montar seu elenco estrelado. O RB Leipzig, por exemplo, montou sua equipe titular gastando aproximadamente um terço do valor que foi pago na transferência de Neymar.

Hoje no poderoso Bayern de Munique, Coman foi uma das primeiras perdas do PSG que chamaram a atenção. O francês era tido como uma das maiores promessas do clube, mas não exitou em deixar a França para seguir rumo à Juventus ainda em 2014, com 18 anos e apenas quatro partidas com a camisa do Paris.

Hoje com 22 anos, Nkunku teve um destino parecido com o de Coman, mas com uma diferença. Ele foi um dos poucos jovens que teve a oportunidade de realmente mostrar seu futebol no time principal do PSG. Ao todo, foram 78 partidas e 11 gols marcados ao longo de quatro anos entre os profissionais.

Porém, diante da forte concorrência, ele aceitou no início desta temporada a proposta do RB Leipzig, que é reconhecido pelo bom trabalho que faz com jogadores jovens.

Ao contrário da dupla que hoje joga na Alemanha, Dembele não era considerado uma grande promessa. Com isso, o atacante nunca chegou a jogar profissionalmente pelo PSG, se juntando à equipe sub-19 do Fulham em 2013.

Após três anos na Inglaterra, o francês se transferiu ao Celtic, da Escócia, onde se destacou antes de retornar para a França, mas para o Lyon, rival do PSG.

Mas esses não foram os únicos jovens que o PSG perdeU

Além dos três jogadores que hoje estão na semifinal da Liga dos Campeões, outra promessas também optaram por deixar o Paris.

Moussa Diaby, um dos destaques do Bayer Leverkusen, e Arthur Zagré, comprado pelo AS Monaco, já se tornaram realidade em seus novos clubes.

Tanguy Kouassi,18, Gloire Bunga, 16, e Adil Aouchiche, 18, foram outros jovens que deixaram o Paris e acertaram com Bayern de Munique, Freiburg e Saint-Étienne, respectivamente.

Cabe destacar que, além de Kimpembe, o PSG ainda conta com outros jovens no elenco formados em suas categorias de base. Outros nomes são o goleiro Garissone Innocent, 20, os zagueiros Timothee Pembele, 17, Mbe Soh, 19, o meio-campista Kays Ruiz-Atil, 17, e o atacante Arnaud Kalimuendo, 18.

Estes, no entanto, são bem menos aproveitados pela idade e pela forte concorrência. Assim, não será surpresa se eles também deixarem a equipe em um futuro próximo.