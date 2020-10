PSG tem déjà-vu em novo duelo da Champions: novos desfalques e pressão sobre Tuchel

Deixando de lado a goleada aplicada sobre o Dijon por 4 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Francês, o PSG já pensa no duelo contra o Istanbul Basaksehir, pela Champions League. O motivo? Vencer se tornou obrigação para o pressionado Thomas Tuchel, que vê o seu cargo ameaçado.

Após entrar como favorito na estreia da fase de grupos da UCL e ser derrotado pelo Manchester United por 2 a 1 (time teoricamente inferior), agora o técnico sabe que precisa dos três pontos contra o fraco Basaksehir. No entanto, a equipe coleciona problemas na escalação.

"Se você já me acompanha há algum tempo, sabe que prepararei essa partida para vencê-la. Perdemos a primeira contra o Manchester United, não é o fim do mundo e ainda podemos nos recuperar. Perdemos o Draxler hoje (sábado), é ruim porque ainda perdemos qualidade no meio-campo. Vamos jogar sem Verratti, Paredes e Drax. Vai ser difícil, mas eu sei porque é a competição mais dura do mundo. Agora temos que recuperar e tenho muita confiança na minha equipe. Existem alguns obstáculos, mas sei que podemos superá-los. Já fizemos isso antes", avaliou o treinador.