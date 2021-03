PSG tem dura missão, mas Bayern não é mais o mesmo da final de 2020

O sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões aconteceu nesta sexta (19) e colocou PSG e Bayern de Munique frente a frente mais uma vez. É claro que o clube bávaro era uma das maiores pedreiras que o Paris poderia pegar - se não a maior -, mas os resultados do time alemão em 2021 mostram que ele já não é mais o mesmo bicho-papão da final da Champions de 2020.

O PSG chegou à primeira final de Liga dos Campeões de sua história na temporada passada. Mas apesar da enorme expectativa pelo título inédito, o adversário foi o poderoso e temido Bayern de Munique. E àquela altura, o clube alemão realmente merecia tais adjetivos.

Na Bundesliga, o aproveitamento era quase perfeito. Na Liga dos Campeões, passava de fase sem tomar conhecimento de seus adversários, incluindo uma vitória histórica sobre o Barcelona por 8 a 2, com requintes de crueldade. O time como um todo, tanto coletiva quanto individualmente, parecia viver seu auge, e chegava à final da Champions para brigar pela sexta orelhuda de sua história.

Do outro lado, o PSG ainda se mostrava muito dependente de Neymar, sem muita experiência em jogos deste porte e com alguns traumas na Liga dos Campeões. E o resultado foi como a maioria esperava: título para os alemães, em uma partida em que o coletivo bávaro levou a melhor sobre as individualidades do Paris.

Contudo, depois da temporada quase sobrenatural de 2019/20, o Bayern de Munique começa a dar sinais de que é um time ‘humano’ como qualquer outro.

Neste ano, na Bundesliga, já foi derrotado pelo Borussia Mönchengladbach e tropeçou diante do modesto Arminia Bielefeld, que briga contra o rebaixamento. Na Copa da Alemanha, foi eliminado pelo Holstein Kiel, clube da segunda divisão da Alemanha.

No Mundial de Clubes, também não deu o show que se esperava. Contra o Al Ahly, do Egito, o jogo foi equilibrado e o placar ficou em 1 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, quando Lewandowski tratou de sacramentar a classificação. Na final, contra o Tigres, o equilíbrio foi ainda maior, e a vitória magra por 1 a 0 veio com direito a gol irregular de Pavard.

É claro que o Bayern continua sendo uma das melhores equipes do mundo e ainda é um adversário extremamente difícil, mas já dá sinais de que tem seus pontos fracos como qualquer outro time.

Do outro lado, o PSG chega mais ‘cascudo’ na Liga dos Campeões. Além de trazer a experiência de uma final, a primeira e única de sua história, o clube francês se mostrou mais seguro contra o Barcelona, e não precisou de Neymar para garantir a classificação, algo inédito desde a contratação do brasileiro.

Além disso, a final, como de costume, foi decidida em jogo único. Agora, pelas quartas de final, PSG e Bayern de Munique terão dois encontros pela frente, o que dá a oportunidade de reverter um resultado ruim no primeiro jogo. Na decisão do ano passado, mesmo com o time bávaro completamente embalado, a vitória foi apenas por 1 a 0, resultado que deixaria o confronto totalmente aberto para um jogo de volta.

A única certeza é de que dois grandes jogos vêm por aí, com muitos craques em campo. Quem ganha é o torcedor.