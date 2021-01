PSG trabalha para contratar Messi, mas tem um porém

O PSG não consegue fechar as contas com Messi. Leonardo, o diretor esportivo, está trabalhando para tentar garantir os serviços do argentino, já que contratá-lo sem pagar a transferência é uma oportunidade que acontece uma vez na vida, mas, como explica o jornalista Julien Laurens, a operação beira o impossível.

“Com o 'Fair Play Financeiro', a pandemia e o quanto o PSG foi afetado como todos os outros grandes clubes, não sei como, pois só no nível de salário, você poderia ter Neymar, digamos por 30 milhões de euros por ano, Messi, por 60 milhões de euros por ano e Mbappé, potencialmente com um novo contrato ao mesmo preço de Neymar”, disse o especialista no podcast 'Transfer Talk' da 'Sky Sports'.

“Só os três rondariam os 150 milhões de euros. Só no salário, todos os anos. Financeiramente, isso não é possível, mas parecem dizer que vão tentar. Não acho que seja realista”, concluiu. O problema, conforme especificado, é de ordem econômica, embora o clube francês seja um dos mais saudáveis ​​do mundo nesse sentido.

Outra tarefa que Leonardo tem em cima da mesa é a renovação de Neymar e Mbappé - que terminam contrato em 2022 -, o que pode inflar ainda mais os gastos do PSG com salários. Já ficou claro que, com Pochettino no comando, a prorrogação do contrato do brasileiro continua sendo uma prioridade maior que a do francês.