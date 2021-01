Neymar e PSG já conversam para renovar

Neymar vive sua quarta temporada no PSG e tem contrato que inclui uma quinta campanha no Parque dos Príncipes, mas, se depender da diretoria, ele permanecerá.

Na Catalunha, ainda há quem sonhe com seu retorno ao Barcelona. No entanto, a situação do mercado não deixa muitas possibilidades para uma transferência tão valiosa neste momento.

Parece ser um interesse mútuo entre Neymar e PSG, pois o craque mudou seu discurso nos últimos meses e demonstra vontade de continuar no clube. Segundo 'Téléfoot', jogador e diretoria já iniciaram as negociações para estender o contrato, que vale até 2022.

A informação da imprensa local afirma que Mbappé não vive a mesma situação e que um início de conversa com o francês não teve resposta do atacante.

A permanência da dupla é a prioridade para Al-Khelaïfi, e Leonardo sabe disso. Conforme a mídia francesa, há uma tensão interna entre presidente e dirigente que poderia colocar o cargo do brasileiro em risco caso essas renovações fracassem.