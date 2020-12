VÍDEO: PSG treina em Old Trafford para duelo contra o Manchester United

Para o PSG avançar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, uma vitória contra o Manchester United nesta quarta-feira é fundamental. Confira as prováveis escalações.

O time francês é o segundo colocado no Grupo H, com seis pontos (mesma pontuação do RB Leipzig). A equipe inglesa, com nove pontos, pode garantir vaga ainda nesta rodada, dependendo da combinação de resultados.

Confira no vídeo acima imagens do treino do PSG no Old Trafford para a partida da quinta rodada da fase de grupos, que você acompanha em tempo real aqui em BeSoccer.