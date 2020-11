PSG vence a sétima consecutiva no Campeonato Francês

Sem a presença de Neymar, lesionado no jogo da Champions League, o PSG conquistou sua sétima vitória seguida no Campeonato Francês ao visitar o Nantes neste sábado e voltar para casa com o placar de 3 a 0.

Após o time anfitrião ter a maior parte das chances nos 45 minutos iniciais, a equipe da capital voltou do intervalo e logo abriu o placar com gol de Herrera, que recebeu cruzamento de Mbappé e mandou para dentro no primeiro minuto da etapa final.

Aos 19 minutos, Kylian Mbappé ampliou ao bater no canto esquerdo de Lafont. Navas ainda defendeu um pênalti cobrado por Muani antes do gol que encerrou a vitória. Dois minutos antes do apito final, Sarabia recebeu 'presente' de Louza em passe errado e encobriu o goleiro adversário.

Com a vitória, o PSG se mantém na liderança da competição, com 21 pontos conquistados em nove jogos. O Nantes agora é o 15º colocado, com oito pontos.

O time de Thomas Tuchel volta a campo para disputar a décima rodada no próximo sábado, quando recebe o Reims. Um dia depois, o Nantes visita o Lorient.