PSG vence, mas Tuchel sai na bronca

O Paris Saint-Germain somou três pontos fora de casa ao vencer o Stade de Reims. O placar de 2 a 0 foi feito com muito suor, algo que não agradou o treinador da equipe, Thomas Tuchel.

"Para que [a partida] fosse totalmente positiva seria necessário matar o jogo antes e fechar os espaços no segundo tempo. Estava muito aberto. Muitas bolas fáceis foram perdidas. Há coisas a melhorar. A verdade é que nos últimos jogos nós criamos muitas chances, hoje foram mais sete ou oito, mas precisamos marcar mais gols e recuperar nossa eficiência", disse em entrevista coletiva após a partida.

"Se pudermos marcar oito gols, temos que converter os oito. Eu realmente quero que sejamos sérios, temos a qualidade para isso e peço que melhoremos", completou.

Sobrou até mesmo para Neymar. "Ele trabalhou muito defensivamente no primeiro tempo. Eu queria que ele jogasse como um 10, mas ele jogou como um 8. Isso não o impediu de ter um ótimo jogo", analisou.

No geral tivemos um bom primeiro tempo. Criamos muitas chances, mas perdemos outras tantas. Temos que matar o jogo depois de 20 minutos, deveria ter sido 3 ou 4 a 0. Eu não estou contente com o segundo tempo, não foi sério, agressivo e intenso o suficiente", concluiu

"O plano era colocar Neymar perto do Mbappé. Escolhemos uma estrutura ofensiva. Tentamos algo e eu tenho muita confiança no meu time. Tivemos muitas chances, 70% de posse de bola. Se fazemos três ou quatro em 30 minutos, a análise seria diferente. Assim, vemos que perdemos muitas chances, não houve eficiência. Você não pode jogar uma partida daquela forma. No segundo tempo nós não fomos sérios", finalizou.