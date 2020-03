PSG veta Mbappé em Tóquio 2020; como o atacante reagirá?

O sonho de Kylian Mbappé disputar o ouro olímpico pela França está indo por água abaixo. Isso porque o PSG se recusou a liberar o atleta para os Jogos Olímpicos, que acontecem em Tóquio entre 24 de julho a 9 de agosto.

O presidente da Federação Francesa de Futebol , Noël Le Graët, havia anunciado que o craque francês estava na pré-lista de 80 nomes para representar a França no futebol masculino. Porém prontamente o PSG colocou água no chopp do jogador e da seleção. A participação de Mbappé nas Olimpíadas representaria uma ausência do camisa 7 até setembro no clube, que considera inegociável a situação.

Conquistar a medalha de ouro era um sonho para o craque que já é campeão do mundo aos 22 anos. “Em 2020, o sonho para mim seria realmente um “triplete” com a Liga dos Campeões, Euro e os Jogos Olímpicos”, disse Mbappé em um evento no último mês de janeiro.

A dúvida agora é como o jogador vai digerir esta proibição. A relação entre Mbappé e a torcida do PSG está um pouco estremecida desde que uma faixa acusando ele e outros jogadores de terem "medo de ganhar". As constantes especulações sobre uma possível transferência ao Real Madrid mexe também com sua relação com a diretoria do clube.

O veto é válido também para Neymar, que sonhava disputar sua terceira olimpíada. Campeão na Rio 2016 e medalha de prata em Londres 2012, a expectativa era que Neymar fizesse parte dos três atletas acima dos 23 anos que podem integrar a lista de 18 jogadores. Os espanhóis Juan Bernat, Pablo Sarabia e Ander Herrera também não devem ser liberados caso sejam convocados.

Como os Jogos Olímpicos não são datas Fifa, nenhum clube é obrigado a ceder seus jogadores para a disputa do torneio. Até por isso, o PSG fechou as portas de todos seus jogadores para a disputa do ouro. Outros jogadores da França como Colin Dagba e Abdou Diallo também foram afetados pela decisão.

Os jogadores do PSG ainda podem jogar torneios como a Copa América e a Eurocopa, já que estas duas competições estão dentro do calendário da Fifa. As duas competições acontecem simultaneamente, entre 12 de junho a 12 de julho para ambos. A temporada 2020/21 da Ligue 1 começa no dia 7 de agosto. A final do futebol masculino em Tóquio 2020 acontece no dia 8 de agosto.