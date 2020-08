PSG volta a pensar na renovação de Thiago Silva

Após a dolorosa derrota na final da Liga dos Campeões por 1 a 0 para o Bayern de Munique, Thiago Silva, capitão do Paris Saint-Germain, já falava em tom de despedida.

A decisão de não prorrogar o contrato do zagueiro já era conhecida há várias semanas. Com isso, aos 35 anos, Thiago Silva teria que buscar uma nova aventura no mundo do futebol, embora não falte pretendentes.

O Chelsea inclusive já era citado por rumores como o mais provável destino para o jogador, mas a diretoria do PSG parece ter mudado de ideia após os últimos desempenhos do brasileiro.

Segundo 'L'Équipe', o clube repensou seus planos e estaria procurando um acordo para que Thiago Silva continue no Parque dos Príncipes. Além de suas boas atuações mais recentes, as dificuldades causadas no mercado pelo coronavírus fizeram Thomas Tuchel ver a permanência do zagueiro com bons olhos.

Agora a bola está no pé do brasileiro, que sempre mostrou vontade de permanecer na equipe francesa, com a qual disputou um total de 317 partidas até o momento.