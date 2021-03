PSG volta a ser líder com a volta de Neymar

O Paris Saint-Germain voltou a liderar a Ligue 1. A equipe de Mauricio Pochettino aproveitou o tropeço do Lille e deixou claro ao Olympique de Lyon que, de sua parte, os presentes acabaram.

Um belo jogo de um PSG que também recuperou Neymar, mas teve um susto com Mbappé. O atacante francês, antes, foi o protagonista com um novo doblete.

O PSG comandou o jogo assim que começou a segunda parte, ou isso parecia, e é que o confronto foi se complicando nos últimos minutos. Um jogo que ele tinha controlado com um 4 a 0 acabou indo para 4 a 2 no placar final.

Mbappé reinou nos 70 minutos em que esteve em campo. O atacante mostrou que, sem Neymar, é o rei deste PSG, primeiro ao marcar na sobra de um rebote e depois mostrando a sua força física.

Um convidado inesperado apareceu no 'show' de Mbappé. Enquanto o 'bleu' se mostrava com dribles, cortes e passes de qualidade, Danilo Pereira estreava na Ligue 1 em jogada de Kimpembe e Marquinhos.

Di María, assim que o segundo tempo começou, pareceu abafar toda a reação do OL no jogo com uma falta direta, que era um cruzamento mas acabou no fundo do gol, antes de Keylor Navas começar a aparecer.

O goleiro fez uma defesa impecável que se tornou, 22 segundos depois, no segundo gol de Mbappé no jogo e o quarto da noite para o PSG.

O que parecia uma partida condenada foi avivada pela entrada de Cherki. A jovem promessa do Olympique de Lyon reviveu sua equipe e deu mais sustos na equipe parisiense.

Cherki se juntou a Slimani para manter o Lyon vivo. O atacante, primeiro, marcou com uma bomba direita cruzada quando faltava meia hora para o final da partida.

O susto parisiense veio com o segundo, obra de Cornet, mas graças a um Cherki que tem uma visão privilegiada. Dois minutos depois, Keylor colocou uma mão providencial em uma cabeçada de Slimani que poderia ter ido para o gol.

Por fim, o PSG conquistou os três pontos, apesar do susto de um Mbappé que caiu ao chão para pedir a substituição, e subiu de volta à liderança da Ligue 1.