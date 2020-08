Final da Champions bate recorde de audiência no Facebook

A grande final da Champions League entre PSG e Bayern de Munique bateu o recorde mundial de audiência de uma transmissão ao vivo na internet ainda no primeiro tempo de jogo. O jogo, como tem sido costume, foi transmitido na página do Esporte Interativo no Facebook e esteve acima do registro da final da Taça Rio em 2020, que bateu 3.597 milhões de espectadores simultâneos.

Antes dos 30 minutos de jogo foi anunciado que a transmissão do EI tinha batido os 3.9 milhões de espectadores simultâneos. Aos 37 minutos de partida, o número já tinha se arredondado para 4 milhões de pessoas assistindo ao jogo ao vivo.

Números como esse comprovam a tendência de movimento das transmissões de jogos e eventos para a internet. Em julho, Fluminense e Flamengo duelaram pela final da Taça Rio e a transmissão da FluTV bateu todos os recordes do YouTube e se tornou o evento esportivo mais assistido da história da plataforma.

Agora, essa marca do Esporte Interativo chega em mais uma final, só que dessa vez do futebol europeu. Vale lembrar que os 4 milhões de usuários conectados assistindo à transmissão correspondem apenas aos espectadores no Facebook. O Esporte Interativo ainda transmitiu o duelo pela sua plartaforma própria (EI Plus) e pela TNT, na TV por assinatura.

PSG e Bayern de Munique, que não abrirão vagas para outras equipes dos seus respectivos países, fizeram uma final de Champions que colocou frente a frente a tradição de um time que já havia conquistado cinco vezes campeão da Europa e que derrotou um time "da moda" e dos investimentos astronômicos.