PSG x Bayern: Navas vai jogar a final da Liga dos Campeões?

O PSG deve ter boas notícias para o maior jogo de sua história. Keylor Navas pode estar disponível para a grande final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, no domingo, 23, às 20h (hora portuguesa) e 16h (horário de Brasília).

Desde o duelo das quartas de final, quando sentiu uma lesão no bíceps femoral da perna direita, Navas trabalha duro para se recuperar. A rádio 'RMC Sports' divulgou que várias fontes que ele não sente mais dores e confirmaram a presença do goleiro no treino do PSG desta quinta-feira, 20.

Titular do gol parisiense, Navas sentiu a lesão no duelo das quartas de final, contra a Atalanta, e foi substituido aos 34 minutos do segundo tempo. Posteriormente, foi confirmada a lesão na perna, que o tirou da semifinal contra o RB Leipzig.

Caso Navas esteja liberado para jogar, o PSG vai para o jogo com todos os seus titulares disponíveis. Essa era uma preocupação no time no retorno da Liga dos Campeões. Para o duelo das quartas de final, por exemplo, Kylian Mbappé e Marco Verratti eram dúvidas. Os dois já jogaram e não são mais problema.

Se Navas puder atuar diante do Bayern, o time perde não só o titular, mas um dos líderes do elenco. Navas é um dos poucos jogadores do PSG que já venceu a Liga dos Campeões e, em sua primeira temporada no PSG, já conquistou o respeito do elenco parisiense.