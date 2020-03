PSG x Dortmund pode definir futuro de Neymar e Mbappé

Nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), o PSG recebe o Borussia Dortmund, em um Parc des Princes com portões fechados, para evitar mais uma eliminação nas oitavas de final da Champions League. Essa talvez seja a partida mais importante da história do clube e pode definir o futuro de suas duas principais estrelas: Neymar e Mbappé.

A primeira partida entre os dois times terminou em 2x1 para os alemães, com direito a show de Haaland. Caso não consiga a virada, o PSG terá mais uma eliminação precoce da Liga dos Campeões, e isso pode significar o fim da era mais ambiciosa do clube, dono dos dois jogadores mais caros do mundo.

A dupla custou aos cofres franceses cerca de 400 milhões de euros. Assim, uma terceira queda nessa fase da competição seria algo trágico pelo investimento que foi feito. E vencer a Ligue 1 ou a Copa da França não melhora isso.

Além disso, existem todas as polêmicas que envolvem o PSG e os dois jogadores, especialmente o brasileiro. Neymar inclusive reclamou publicamente dos médicos do clube após a primeira partida contra o Dortmund, mas quando o assunto é uma possível transferência dos atacantes, as coisas ficam ainda mais sérias.

O camisa 10 teve seu nome como prioridade no Barcelona na última janela de transferências e chegou a demonstrar que gostaria de retornar a Catalunha, mas o negócio não saiu. Mbappé também foi especulado no Real Madrid, clube que o próprio jogador já disse admirar. Contudo, o caso do francês ainda tem um agravante: o contrato do jovem de 21 anos com o PSG termina em 2022. Sem conseguir uma renovação em breve, as chances do jogador permanecer na França são mínimas.

Mas a torcida do PSG também pode ter esperanças para a partida. Diferentemente dos últimos dois anos em que o PSG foi eliminado, Neymar estará em campo dessa vez. O brasileiro nunca perdeu em casa pela competição e marcou 37 gols em 27 partidas como mandante. Além disso, Mbappé, que era dúvida para a partida, treinou normalmente com o restante da equipe e também deve estar em campo.

Assim, a permanência dos dois jogadores em Paris até pode ser incerta neste momento, mas ela nunca dependeu tanto deles próprios.