Público nas arquibancadas para a goleada do Napoli

O Napoli fez o dever de casa e goleou sem pena o L'Aquila por 11 a 0, algo que deixa em evidência a diferença técnica das duas equipes. Apesar do 'hat-trick' de Osimhen, maior contratação do clube napolitano, o que chamou atenção foram as arquibancadas.

A partida contou com a presença de 1.000 espectadores no estádio Patini. Número máximo permitido para que as normas sanitárias fossem cumpridas.

Na entrada, a segurança do estádio media a temperatura de cada torcedor. Além disso, passaram por um controle onde reberam um líquido desinfetante e foram obrigados a permanecer com as máscaras.