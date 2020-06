Público virtual e sons de FIFA 20... na LaLiga!

O retorno da LaLiga trará consigo tecnologia avançada que será implementada nas arquibancadas dos campos, conforme reportado pelo jornal 'Marca'.

Para suprir a ausência de torcedores nas arquibancadas, a LaLiga pretende usar uma tecnologia de animação em 3D gerenciada pela 'Mediapro', empresa que produz as imagens dos jogos da Primeira Divisão.

Esta empresa colaborará com a LaLiga para preencher as arquibancadas vazias com imagens animadas que podem ser apreciadas pelos telespectadores.

Segundo o jornal acima mencionado, os planos da câmera principal - a imagem geral da partida - permitirão desenvolver um sistema com uma audiência virtual não identificável, acompanhada por um som baseado no jogo do FIFA 2020 e que sejam gravações reais de cada estádio, processado digitalmente.

Mas isso não é tudo. Está sendo feito um trabalho para aumentar a intensidade do ruído à medida que a bola se aproxima das áreas ou situações perigosas ocorrem, como acontece nos videogames de futebol.

E se o fã quiser ver a imagem real da partida? Bem, ele poderá fazer isso. Porque haverá dois canais em paralelo, um em que a realidade virtual será vista e o outro com a imagem real do estádio e seu som, para que o espectador possa decidir entre uma opção ou outra.