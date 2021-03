Pulisic, o próximo reforço de peso do Bayern?

Apesar do Bayern de Munique ter um elenco de elite com várias estrelas em quase todas as posições, a diretoria da equipe alemã está muito atenta ao mercado de transferências diante da possibilidade de fortalecer seu elenco.

Muitos nomes foram vinculados ao gigante alemão nas últimas semanas, mas o último deles é um grande conhecedor da Bundesliga.

Segundo indica o 'Daily Mail', o atual campeão da Liga dos Campeões estaria acompanhando de muito perto a situação de Christian Pulisic, jogador norte-americano do Chelsea.

Segundo a informação, a diretoria do Bayern verá no internacional americano um substituto ideal para Douglas Costa e um reserva de garantias para um Kingsley Coman que ainda não selou a sua continuidade na Allianz Arena.

Pulisic não é totalmente indispensável para Thomas Tuchel no Stamford Bridge e, se a situação persistir ao longo do tempo, ele poderia valorizar uma mudança de cenário. Uma possibilidade que times como Manchester United ou Liverpool também estão de olho.