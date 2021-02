Pulisic ou Ziyech poderiam deixar o Chelsea na próxima janela

Ainda faltam alguns meses para o início do mercado de verão, mas os jogadores com menos oportunidades já pensam em possíveis saídas. É o momento de analisar se vale a pena brigar por uma vaga no time ou buscar protagonismo em outro lugar.

No Chelsea, há dois candidatos a abandonar Stamford Bridge nesse verão europeu, de acordo com o 'Daily Star'. Pulisic ou Ziyech poderiam fazer as malas.

Enquanto alguns companheiros vão ganhando minutos e a confiança de Tuchel, eles vão perdendo espaço no time 'blue'.

O atacante Pulisic, tem contrato até 2024. Na atual temporada entrou em campo em 21 jogos, sendo titular em 13 deles. Já Ziyech, que tem contrato até 2025, disputou 19 jogos e foi titular em 13.