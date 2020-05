Punido por dívida, Cruzeiro perde seis pontos para a Série B

O Cruzeiro já tinha tudo para viver seu pior ano. Ter de enfrentar sua primeira temporada na Série B mergulhado em dívidas e escândalos internos já era um pesadelo.

No entanto, as coisas ficaram piores. A Fifa determinou a perda de seis pontos no campeonato nacional em função de uma dívida e R$ 5 milhões pelo empréstimo do volante Denilson, contratado em 2016 junto ao Al Whada, dos Emirados Árabes.

Com isso, o clube já iniciará a competição na lanterna. Além disso, o time pode ser rebaixado para a Série C em caso de nova inadimplência. A CBF ainda não se manifestou publicamente sobre a punição.

"Por causa deste processo, que não cabe mais recursos na Fifa, o clube celeste pode sofrer a punição de seis pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, a direção do clube ainda não recebeu nenhuma comunicação oficial, e o Cruzeiro está finalizando a negociação com o clube dos Emirados Árabes", anunciou o Cruzeiro em comunicado.

O clube mineiro tentará reverter a punição: "Estamos negociando com o Al-Whada e vamos seguir até o último minuto, aguardando um desfecho positivo, para que o Cruzeiro não seja penalizado com a perda de pontos. Estamos vivendo um momento de exceção, em que o mundo está sofrendo com as consequências desta crise com o coronavírus. Todos sabem da falta de recursos do Cruzeiro e o clube teve suas receitas ainda mais comprometidas pela situação de pandemia", disse Sandro Gonzalez, CEO do Conselho Gestor.

Gonzalez ainda afirmou que o clube vinha tentando adiar o pagamento para o segundo semestre, mas o clube árabe não cedeu.