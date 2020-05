Cheio de estrelas internacionais, o PSG transborda talento com seus craques. É soberano na França e luta constantemente pelas maiores ambições no continente.

Com tanta qualidade e certa tranquilidade na busca pelos objetivos no país, o time do Parque dos Príncipes tem estrelas que parecem se divertir em campo.

Neymar se destaca nesse aspecto, e também vive momentos descontraídos nos treinamentos da equipe.