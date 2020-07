Puro luxo: Messi mostra um de seus hotéis a seus seguidores

Leo Messi, fora do mundo do futebol, tem seus negócios espalhados por toda a Espanha. Em 2017, adquiriu a MIM Hotels, uma rede que, no momento, não administra. Apesar disso, o camisa 10 quis divulgar um de seus hotéis.

O jogador argentino compartilhou em suas redes sociais algumas fotos do complexo hoteleiro que ele tem em Mallorca, com vistas das instalações e outras vistas espetaculares.

O hotel em Mallorca tem 98 quartos e, segundo o portal 'Olé', o mais barato custa cerca de 84 euros por noite.

Além deste complexo nas Ilhas Baleares, Messi e sua cadeia têm mais dois: um em Ibiza e outro em Sitges.