Puxão de orelha em Cristiano Ronaldo por não usar a máscara

Portugal encarou a Croácia sem Cristiano Ronaldo. Uma infecção no dedo do pé direito tirou o craque do duelo, mas isso não o impediu de acompanhar a partida desde as arquibancadas.

As câmeras flagraram o momento em que uma funcionária da organização deu um puxão de orelha no craque, já que o '7' não estava utilizando a máscara, item obrigatório.

O luso nem olha para a funcionária e coloca a máscara, mas pouco tempo depois ele foi flagrado mais uma vez sem o item.