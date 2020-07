Graças ao único gol da Partida, marcado por Puyol, a Seleção da Espanha chegou pela primeira vez na história à final da competição - que seria campeã contra os Países Baixos na grande decisão.

Relembre no vídeo o lance do histórico zagueiro da seleção e do Barcelona para levar seu país à o jogo decisivo da Copa do Mundo de 2010.