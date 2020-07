Quais as novas datas do Gauchão 2020? Quando são as finais?

O Campeonato Gaúcho já tem data para ser retomado. O martelo foi batido nesta quinta-feira, dia 9 de julho, após reunião do presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Ainda não há a tabela detalhada dos jogos. O Estadual foi paralisado no segundo turno, sendo que restam três rodadas da fase de grupos, além das semifinais e da final desta fase. Caso o Caxias não seja o campeão, teremos decisão em ida e volta.

Quando o Gauchão volta?

O Campeonato Gaúcho volta no dia 23 de julho, uma quinta-feira. A expectativa é de que os seis jogos da quarta rodada da fase de grupos já aconteçam na data. Isso, no entanto, deve ser discutido nesta sexta-feira (10) com os clubes participantes.

A próxima rodada será marcada por clássicos como o Gre-Nal, Ca-Ju e Bra-Pel. No momento, o Colorado lidera o Grupo A com sete pontos, enquanto o Tricolor é o primeiro do B com nove.

Confira os jogos da 4ª rodada do segundo turno:

Inter x Grêmio

Ypiranga x Esportivo

Pelotas x Brasil de Pelotas

Juventude x Caxias

São Luiz x São José

Novo Hamburgo x Aimoré

Confira os jogos da 5ª rodada do segundo turno:

Grêmio x Ypiranga

Esportivo x Inter

Aimoré x São Luiz

São José x Novo Hamburgo

Brasil de Pelotas x Juventude

Caxias x Pelotas

Confira os jogos da 6ª rodada do segundo turno:

Novo Hamburgo x Grêmio

Inter x Aimoré

Pelotas x São José

São Luiz x Brasil de Pelotas

Ypiranga x Caxias

Juventude x Esportivo

Quando serão as finais do Gauchão?

Ainda não há uma definição sobre a data de encerramento do Gaúcho - lembrando que um título do Caxias no segundo turno encerraria o torneio antecipadamente. A exemplo de outros estaduais, fica o receio de a disputa coincidir com o início das competições nacionais - a Série A e a Série C começam no dia 9 de agosto, enquanto a Série B inicia um dia antes.

Inicialmente, a data de encerramento do Estadual estava prevista para o dia 26 de abril. Como se sabe, porém, a pandemia do novo coronavírus paralisou o futebol brasileiro desde março.

O anúncio do retorno do Gauchão nesta quinta (9) coincidiu com o dia com mais mortes confirmadas por Covid-19 no Rio Grande do Sul (45), além de 1.015 novos casos. Cidades como a capital Porto Alegre recuaram da decisão de reabertura gradual após o agravamento da crise.

Segundo a Federação Gaúcha de Futebol, o torneio será retomado seguindo um protocolo que inclui a redução do número de sedes, jogos com portões fechados, testagem de todos os envolvidos e orientações que vão desde a concentração dos atletas até as entrevistas que sucedem os confrontos.