Quais as vantagens de jogar sem público?

Aprender a se adaptar à nova situação de jogar sem público será decisivo para os vários jogadores nas competições esportivas, entre os quais a figura do árbitro pode se beneficiar sem pressão externa, segundo Alex Gordillo, professor de psicologia no INEF em Lleida e pós-graduado na Universidade Abad Oliba.

"Estar na zona" é aprender a se preparar para uma nova situação, agora sem público. A preparação ajuda a ser o melhor profissional possível para enfrentar o jogo. Em um estádio, sem pressão das arquibancadas, é preciso ativar um pouco mais, com aquecimento mais intenso", explica.

Como Alex Gordillo explica para 'EFE', jogar sem público "será um desafio para todos: jogadores, treinadores, árbitros... A situação que eles enfrentarão será semelhante à do treinamento, só que agora terão que jogar".

Nesse cenário, ele destaca a importância da capacidade adaptativa, em cujo desenvolvimento a figura do técnico é vital, que deve criar diferentes situações nos treinos para que os jogadores se adaptem a um novo cenário, a uma situação nova que será um desafio para todos.

ÁRBITROS PODEM SER MAIS EFICAZES

"Sem a pressão do público, os mais beneficiados podem ser os árbitros" O especialista explica que os árbitros são capazes de se isolar, isso faz parte do trabalho deles, mas agora o entorno pode facilitar.

"Eles podem ser mais eficazes. A falta de pressão ambiental pode facilitar sua tarefa e manter um alto nível de desempenho se eles realizarem uma preparação adequada antes da partida adaptada a essa nova situação".

Gordillo também lembra que "a arbitragem também é um esforço de equipe, já que os jogadores e os membros do VAR participam". É muito importante que esse grupo seja coordenado ao preparar e enfrentar o jogo. O árbitro ouve seus assistentes e, se houver uma boa coordenação, a tomada de decisões será mais precisa".

COMPORTAMENTOS VIOLENTOS SERÃO REDUZIDOS

O respeito, "que sempre tem que vir em primeiro lugar", sairá ganhando com o estádio vazio. "O componente emocional das arquibancadas não existe, sem essa variável não haverá tantos comportamentos excessivos. Em ambientes estressantes, jogadores impulsivos podem facilmente perder o controle. Comportamentos violentos não ocorrerão tanto e, sem a pressão que tira os jogadores de sua zona, o comportamento exagerado não será tão abundante".

O comportamento do jogador pode mudar, diz Alex Gordillo. "Os protestos podem ser estratégicos ou por perda de controle. Os do segundo caso diminuirão, enquanto os estratégicos permanecerão. Alguns jogadores, por causa de seu status, acham que, em algumas situações de jogo, acham que podem influenciar a tomada de decisão para tirar vantagem". Os árbitros têm conhecimento e geralmente sabem como lidar bem com isso ".