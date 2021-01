'Top 5 'clubes brasileiros finalistas da Libertadores

Santos e Palmeiras fazem neste sábado, 30 de janeiro, a grande final da Libertadores da América de 2020. Com a classificação para a grande decisão, os times paulistas empataram com o Grêmio na segunda posição entre os brasileiros com mais finais da competição.



O Santos chegou a sua quinta decisão de Libertadores após um show diante do Boca Juniors, com vitória por 3 a 0 na Vila Belmiro e grande atuação de Soteldo e Marinho. Agora, o Peixe conta com a dupla para ganhar do Palmeiras na grande final, no estádio do Maracanã, e se tornar de modo isolado o clube brasileiro com mais títulos do torneio sul-americano, com quatro conquistas no total.

Já o Verdão se classificou após passar pelo River Plate, na semifinal, em um confronto com emoção até o final. Agora, o Alviverde também chega a sua quinta final e espera ganhar seu segundo título da Libertadores.

Mesmo assim, os dois clubes ainda ficam atrás do São Paulo, o brasileiro com mais finais do torneio. O Tricolor do Morumbi também é atualmente, ao lado de Santos e Grêmio, o clube que mais vezes conquistou a América, com três títulos no total, mas pode ser superado pelo Peixe no sábado (30).

Além dos nomes já mencionados acima, a lista de maiores finalistas brasileiros da Libertadores ainda conta com Cruzeiro, Internacional e Flamengo.

Todos os outros clubes do Brasil que chegaram à grande decisão do torneio realizaram o feito apenas uma vez. São eles: Corinthians (2012) e Atlético-MG (2013), que conquistaram o título, e Fluminense (2008), Athletico-PR (2005) e São Caetano (2002), que terminaram com o vice.

Veja abaixo quais são os clubes brasileiros que mais vezes chegaram à final da Libertadores da América e quantos títulos cada um deles conquistou.

1º - São Paulo - Finalista em 1974, 1992, 1993, 1994, 2005 e 2006

2º - Grêmio - Finalista em 1983, 1984, 1995, 2007 e 2017

​2º - Santos - Finalista em 1962, 1963, 2003, 2011 e 2020

​2º - Palmeiras - Finalista em 1961, 1968, 1999, 2000 e 2020

5º - Cruzeiro - Finalista em 1976, 1977, 1997 e 2009

​6º - Internacional - Finalista em 1980, 2006 e 2010

​7º - Flamengo - Finalista em 1981 e 2019