Quais clubes brasileiros já quiseram Balotelli?

Quando assinou contrato com o Brescia, em 2019, Mario Balotelli realizava o sonho de vestir a camisa do time da cidade onde cresceu. Mas por causa de problemas com o presidente do clube, o atacante deverá mudar os rumos. Além de times do exterior, também tem sido cada vez mais comum ver o nome do goleador ser especulado no futebol brasileiro.

Balotelli já recebeu, anos atrás, uma camisa do Vasco da Gama e também negociou com o Flamengo. No entanto, torcedores de outros clubes do nosso país também já sonharam, em algum momento, em ver o polêmico atacante, hoje com 29 anos, vestindo as camisas de suas equipes aqui no Brasil.

Corinthians

O torcedor corintiano foi o primeiro a sonhar com a possibilidade de ter Balotelli. Em 2018, em entrevista concedida ao Globoesporte.com, Luis Paulo Rosenberg, figura influente no clube, comparou uma possível chegada de Balotelli à de Ronaldo Fenômeno, anos antes.

Diretor-adjunto de futebol da época, Duilio Monteiro Alves disse posteriormente o seguinte: “Os departamentos de Futebol e Marketing do Corinthians trabalham de forma integrada em diversas ações, inclusive na busca por atletas reconhecidos do futebol mundial”, afirmou ao Globoesporte.com.

Flamengo

No segundo semestre de 2019, enquanto Balotelli buscava um clube para atuar após o término de seu contrato com o Olympique de Marseille, o Flamengo abriu negociações pelo atacante: ofereceu 3 milhões de euros, livres de imposto, por temporada. Entretanto, Mario preferiu apostar no retorno ao futebol italiano e fechou com o Brescia.

Após encerrar as tratativas, o Rubro-Negro inclusive publicou uma nota oficial para comentar o assunto: “O Clube de Regatas do Flamengo, o atleta Mario Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões em Mônaco, encerrar nesta data (15/08/2019) as negociações envolvendo a possível contratação do atleta”.

Vasco da Gama

Em 2013, em meio à participação da Itália na Copa das Confederações realizada no Brasil, Balotelli recebeu das mãos de Roberto Dinamite, então presidente do Gigante da Colina, uma camisa do Vasco. Na época, a cena apenas animou torcedores, mas agora, mais recentemente, o nome do atacante voltou a ganhar força nas especulações – apesar da crise financeira vivida pelo clube.

Isso porque o candidato à presidência vascaína, Luiz Roberto Leven Siano prometeu negociar com vários craques de renome e demonstrou carinho especial por Balotelli: "Ele está empolgado com a ideia de jogar no Vasco", disse em entrevista ao jornalista Jorge Nicola.

Leven Siano também afirmou ter um acordo com Yaya Touré, tido como próximo do Botafogo, e o marfinense, ex-Manchester City confirmou a informação.

Por que Balotelli quer deixar o Brescia?

A passagem pelo clube de sua cidade não foi como o atacante imaginava. Especialmente pelos atritos com o presidente do clube, que chegou a reforçar uma crítica de cunho racista sobre Mario Balotelli e também o chamou de “criança”.

O atacante, inclusive, não tem comparecido aos treinos do Brescia. Apesar de ter contrato até 2022 com a equipe, o clima é de despedida. Fora do Brasil, a especulação mais recente é com o Galatasaray, da Turquia.