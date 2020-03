Os erros do Corinthians que o Palmeiras não pode repetir contra o Guaraní

Passada a eliminação do Corinthians, a gozação do rival e o início da fase que interessa para o Palmeiras da Copa Libertadores da América, o Verdão tem pela frente justamente o time que deu alegrias à sua torcida no mês passado. Diante do Guaraní-PAR, nesta terça-feira (10), o Alviverde precisará estar atento ao que aconteceu do outro lado da cidade para não ser surpreendido.

Mas como aproveitar o 'não-exemplo' do rival para ficar mais perto dos três pontos em casa? A Goal elenca alguns pontos-chave a seguir.

Começo forte

É essencial que o Palmeiras aproveite o ímpeto da sua torcida e tenha um começo de partida bastante intenso, pressionando o adversário. Os paraguaios adotaram uma marcação adiantada no começo de ambos os duelos contra o Corinthians, conseguindo um gol no jogo de ida, no Paraguai, e uma chance claríssima na volta, em Itaquera. Só conseguiu o gol que lhe interessava na segunda etapa, mas deixou os donos da casa com um 'pé atrás' no cuidado defensivo.

Atenção na bola parada

O Guaraní fez os dois gols de bola parada contra o Corinthians. Ainda que o segundo tenha sido em uma falta batida direta à meta de Cássio, o primeiro, no Paraguai, mostrou uma peculiaridade que o Palmeiras precisa estar atento.

Os aurinegros dificilmente cobram faltas laterais ou escanteios diretamente à área. A opção normalmente é por bater curto, fazer a defesa se movimentar e tentar se infiltrar no meio da zaga sem entrar em impedimento, aproveitando uma quebra da linha montada na hora da batida.

Jogar pelas laterais

O Guaraní provavelmente vai congestionar a entrada da sua área, evitando que os palmeirenses consigam envolver com tabelas e passes curtos. É fundamental que os pontas, sejam eles quais forem os escolhidos por Luxemburgo, atuem bem abertos para dar mais amplitude ao ataque palmeirense.

Nos dois gols feitos pelo Corinthians, a jogada saiu de rápidas inversões de lado, fazendo a defesa balanças e abrindo espaço no meio. Foi assim que Luan acertou chute de fora da área e conectou passe para Vagner Love servir Boselli. No Paraguai, com o jogo todo feito pelas zonas centrais, o Timão custou a criar e terminou os primeiros 90 minutos no zero.

Não cair na pilha

Os paraguaios são por cultura muito aguerridos, e sabem segurar um resultado que lhes interessa como poucos. É provável um cenário em que o Guaraní retarde as reposições de bola e tentem irritar os palmeirenses, principalmente por se tratar de um confronto entre os dois favoritos à classificação no grupo.

O Corinthians não soube lidar com isso, levou vários amarelos no primeiro tempo e ainda teve o meia Pedrinho expulso na etapa inicial do jogo da volta. Ficar com um a menos frente a um rival que estará contente até com o empate pode ser dramático para o Palmeiras.