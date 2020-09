Quais esportes são os mais populares nas apostas esportivas?

Não é à toa que o futebol é o esporte mais popular nas apostas desportivas. No entanto, para garantir que você não apenas ganhe, como também de forma consistente, é necessária alguma estratégia. Desse modo, outros esportes começaram a aparecer no cotidiano dos apostadores - desde as corridas de galgos até o famoso jogo de cartas blackjack.

Portanto, apostadores experientes devem ter cuidado ao escolher esportes que maximizem suas chances ou forneçam mais chances de vitória. Por exemplo, corridas de cavalos não é um jogo típico para jogadores, simplesmente porque gostam das ações que ocorrem no jogo.

Em vez disso, as corridas de cavalos perduram porque fornecem mais oportunidades para os apostadores, considerando quantos jogos devem ser disputados em um dia e quantos resultados potenciais diferentes podem ser obtidos em um jogo.

É por isso que é importante ser justo ao fazer apostas. Por exemplo, apostar no seu time favorito pode não ser a aventura mais lucrativa. Também é importante expandir seus conhecimentos em diversos esportes. Dito isso, os esportes mais populares depois do futebol são:

Tênis

O tênis é uma ótima opção para os apostadores, pois as partidas podem consumir muito tempo, às vezes durando várias horas, e há muitos resultados de apostas potenciais.

Isso fornece aos apostadores muitas oportunidades de fazer apostas. Além disso, o tênis é um esporte geralmente conhecido por vitórias frustrantes, às vezes tornando os confrontos imprevisíveis - o que beneficia os apostadores.

UFC

O crescimento deste tipo de luta não é nada novo. Afinal, as grandes lutas agora são transmitidas pela TV e movimentam uma grande quantidade de dinheiro. Como os campeões são muito conhecidos, normalmente estas apostas trazem um candidato favorável em relação aos demais.

Portanto, vale a pena conhecer mais sobre as últimas ofertas e lugares para apostar nos campeões brasileiros mais famosos que são verdadeiras lendas do UFC e lutas marciais.

Golfe

Como o tênis, o golfe é um esporte maravilhoso que vale a pena apostar porque os resultados são muito previsíveis. Isso significa que, para quem aposta, a linha de aposta geralmente tem chances favoráveis.

Novamente, assim como o tênis, o golfe é geralmente um esporte conhecido por grandes vitórias frustrantes, o que significa que as linhas de aposta disponíveis para grandes torneios geralmente fornecem aos jogadores desfavorecidos algumas apostas potencialmente muito lucrativas.

Bônus: E-Sports

Essa é uma categoria guarda-chuva porque traz vários jogos virtuais. Entretanto, ela está crescendo de maneira impressionante todos os anos. Um exemplo disso é o público que participou da final do Mundial de League of Legends de 2019.

Essa indústria em crescimento está movendo bilhões todos os anos e seus resultados são muito atrativos para quem quer apostar. Assim, é importante analisar vários fatores antes de realizar uma aposta em determinada equipe.