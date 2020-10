Quais estádios terão público nessa Champions League?

Depois do sucesso da bolha em Lisboa para a final da última Liga dos Campeões, a edição 2020-21 chega tentando recuperar a normalidade. Em alguns locais, inclusive com a presença de torcedores nas arquibancadas.

Semanas atrás, a UEFA anunciou que permitiria 30% da capacidade nos estádios de suas competições. Já vimos isso na Supercopa da Europa e em alguns lugares nas fases prévias, mas não em todos. Por quê?

A razão disso é que o novo regulamento da UEFA aguarda o consenso das autoridades locais. Dependendo da legislação e da situação de cada país, haverá torcedores ou não. Com isso, onde vai ter público neste início da Champions League?

Não depende apenas de cada país, mas também das cidades. Na Espanha não haverá torcedores, e também não na Inglaterra. Nesse último, as restrições são mantidas para todo o país. De momento não houve novidades na Premier League e o Governo inglês deixou o regresso dos torcedores aos estádios sem data.

Porém, houve flexibilização em lugares como Alemanha, Itália ou França. No primeiro caso, com exceções. O RB Leipzig será com público, assim como o Borussia Dortmund, mas os últimos picos nos casos vão deixar o Allianz Arena vazio, a começar pela estreia contra o Atlético.

Em relação à Itália, na Serie A foram permitidos até mil torcedores, dependendo da região. O clássico de Milão teve 1.000 torcedores, assim como as partidas da Atalanta. O mesmo não ocorre com a Lazio e a Juventus, cujos estádios continuam fechados.

Por sua vez, a França não foi por porcentagens, mas por número. Especificamente, até um máximo de 5.000 torcedores entraram nos estádios da Ligue 1, então o Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille serão acompanhados por torcedores.

Outros países onde as portas foram parcialmente abertas são Rússia (aderem ao 30%), Áustria (máximo de 3.000), Dinamarca (300), Bélgica (30%) e Hungria (30%), conforme coletado pelo portal 'AS'.