Quais Estaduais foram paralisados por conta da pandemia de Covid-19 em 2021?

Com o agravamento da Covid-19 o país, medidas para evitar o avanço do coronavírus foram tomadas por diversos governantes afetando, inclusive, o futebol. Em alguns estados, a prática esportiva coletiva está proibida, o que impede a realização de partidas dos Campeonatos Estaduais.

Os casos de maior repercussão foram as paralisações do Paulistão e do Mineiro. A Federação Paulista de Futebol (FPF) até tentou manter o calendário do torneio em outro estado, mas não teve sucesso nas negociações e a disputa dos jogos segue suspensa.

Confira a situação de cada um dos Campeonatos Estaduais.

Campeonato Acreano: adiado

A disputa no Acre tinha data inicial prevista para o dia 7 de março. No entanto, o governo local proibiu a realização de jogos e até treinos de futebol. A Federação Acreana de Futebol adiou o início do campeonato, mas não estabeleceu uma nova data. Dois clubes, Galvez e Rio Branco, anunciaram a desistência da competição alegando que não têm como manter os jogadores e funcionários.

Campeonato Alagoano: bola rolando

A primeira fase do Estadual em Alagoas segue normalmente. O campeonato está na quinta rodada.

Campeonato Amapaense: não começou

O torneio está previsto para ter início apenas no segundo semestre de 2021.

Campeonato Amazonense: bola rolando

No estado com maior porcentagem de vacinados no país o futebol não parou. O Estadual está na terceira rodada.

Campeonato Baiano: bola rolando

Na sexta rodada da primeira fase, o Baianão segue sua disputa normalmente.

Campeonato Brasiliense: paralisado

Suspenso desde 12 de março, o Candangão 2021 já tem uma data para recomeçar. Após o decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB) liberando a prática esportiva a partir de 29 de março, a FFDF programou o retorno da competição para o dia 30, com a retomada da terceira rodada.

Campeonato Capixaba: paralisado

Após as medidas restritivas impostas pelo governador Renato Casagrande (PSB), em combate ao avanço da pandemia da Covid-19 no Espírito Santo, o campeonato local foi paralisado entre os dia 18 e 31 de março. Durante este período, estão liberados os treinos das equipes.

Campeonato Carioca: bola rolando

O principal torneio do Rio de Janeiro segue normalmente. Inclusive, há um clássico marcado para esta quarta-feira (24) entre Botafogo e Flamengo no Estádio Nilton Santos. O líder da competição é o Volta Redonda, com 10 pontos em quatro jogos.

Campeonato Catarinense: bola rolando

O Estadual de Santa Catarina foi paralisado por 15 dias entre 4 e 19 de março. Um dia depois do fim deste período, o campeonato foi retomado com a realização da quarta rodada. A Chapecoense está invicta e 100% no torneio após os quatro jogos.

Campeonato Cearense: paralisado

Com restrições impostas pelo governador Camilo Santana (PT) para tentar conter o avanço da pandemia no Ceará, o Estadual foi paralisado após apenas uma rodada e deverá seguir assim, pelo menos, até o dia 28. Curiosamente, as partidas da Copa do Nordeste e Copa do Brasil acontecem normalmente. Inclusive, Ceará e Fortaleza, as duas principais equipes do estado, duelaram no Castelão neste sábado (20) pelo torneio regional.

Campeonato Gaúcho: bola rolando

Embora o futebol no Rio Grande do Sul siga acontecendo, as partidas estão liberadas apenas após às 20h (horário local). A medida é uma tentativa de impedir aglomerações de torcedores para assistir aos jogos.

Campeonato Goiano: paralisado

O torneio foi paralisado no dia 17 de março, mas já tem uma previsão para ser retomado: dia 31 de março, com a partida entre Goiás x Jaraguá-GO, válido pela quinta rodada.

Campeonato Maranhense: bola rolando

Não houve paralisação do principal campeonato do Maranhão, que está na quinta rodada da primeira fase.

Campeonato Mato-Grossense: bola rolando

Com o Cuiabá, time de Série A em 2021, invicto e com 100% de aproveitamento, o torneio segue em disputa normalmente.

Campeonato Mineiro: paralisado

Após a conclusão da quinta rodada neste domingo (21), o futebol mineiro foi paralisado. Ainda não há uma data certa para o retorno, mas nesta segunda-feira (22), a Federação Mineira de Futebol (FMF) se reunirá com o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, para pedir a retomada da competição no dia 31 de março.

Campeonato Paraense: paralisado

O torneio foi suspenso a partir desta segunda-feira (22) e ainda não há uma previsão de retorno.

Campeonato Paraibano: adiado

Previsto para começar no dia 17 de março, o Estadual da Paraíba teve seu início adiado para 31 do mesmo mês.

Campeonato Paranaense: paralisado

Não há uma previsão para que o Estadual do Paraná seja retomado em sua totalidade. Partidas e treinos em Curitiba, capital do estado, estão proibidos, assim como em outras importantes cidades como Maringá, Paranaguá e Ponta Grossa. Outros municípios como Londrina e Cascavel estão liberados para receber partidas de futebol e a FPF está adiantando alguns jogos das equipes da região para que os clubes não fiquem com muitas partidas pendentes.

Campeonato Paulista: paralisado

O Paulistão foi suspenso por 15 dias no Estado de São Paulo até 30 de março após decisão do governador João Dória (PSDB). A FPF tentou levar as partidas para outro estado, mas não teve sucesso. O jogo São Bento x Palmeiras até chegou a ser confirmado para Belo Horizonte, mas logo sua realização foi proibída. Não há uma data certa para a retomada dos jogos, mas os clubes estão liberados para treinos. O Santos deve procurar um novo local para seus trabalhos pois a Baixada Santista entra em lockdown a partir de terça-feira (22).

Campeonato Pernambucano: bola rolando

O torneio segue normalmente com a disputa da terceira rodada.

Campeonato Piauiense: bola rolando

Na quinta rodada, a disputa do Estadual do Piauí não foi interrompida.

Campeonato Potiguar: paralisado

A Federação Norte-rio-grandense de Futebol seguiu determinação do governo do estado, que estabeleceu em decreto medidas mais rígidas de isolamento a partir deste sábado (20) até o dia 2 de abril em todo o Rio Grande do Norte, e suspendeu a competição.

Campeonato Rondoniense: adiado

Na manhã desta segunda-feira (22), a FFER confirmou o adiamento do início do Estadual, previsto anteriormente para o dia 28 de março. A nova data de início do torneio está indefinida. O motivo da alteração foi a impossibilidade de realização das partidas após decreto do governo do estado.

Campeonato Roraimense: não começou

O início do torneio está previsto para acontecer apenas no dia 1º de maio de 2021.

Campeonato Sergipano: bola rolando

Com o torneio já na quinta rodada, as partidas de futebol seguem normalmente em Sergipe.

Campeonato Sul-Matogrossense: bola rolando

Não houve paralisação no principal campeonato do Mato Grosso do sul, que está na quinta rodada da primeira fase.

Campeonato Tocantinense: paralisado

O torneio no Tocantis foi suspenso em 17 de março por 14 dias para evitar o agravamento da pandemia no estado. As partidas serão retomadas no dia 1º de abril, como anunciou a FTF.