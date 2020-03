Quais as exigências de Sampaoli para fechar com o Galo?

Para tentar correr atrás do prejuízo de uma temporada com um início bem inferior ao imaginado, o Atlético-MG vai contar com Jorge Sampaoli para comandar a equipe . Chegando para substituir o demitido Rafael Dudamel , o treinador argentino chamou atenção nas exigências para fechar o contrato com o Galo.

Em reunião neste domingo (1), o clube e o técnico acertaram as bases do contrato que deve ser assinado até terça-feira (3). Entre cláusulas, pedidos e metas, existe uma multa que, praticamente impede que o Atlético demita Sampaoli.

Segundo o 'Globoesporte.com', se o contrato for quebrado antes dos dois anos previstos, os valores a serem pagos pelo clube mineiro equivalem a cinco anos de vínculo. Com isso, o argentino pretende ter tempo para dar continuidade em seu trabalho, sem correr grandes riscos de ser demitido em poucos meses.

Sampaoli também pediu mais cinco reforços para a temporada, além dos sete já anunciados pelo Galo - Dylan, Maílton, Arana, Hyoran, Allan, Savarino e Tardelli. Com isso, o argentino pretende ter uma competição mais equilibrada com o Flamengo de Jorge Jesus, para quem o argentino foi vice no ano passado, quando treinava o Santos.

Apesar de ter gerado desgaste na Vila Belmiro, o argentino também pediu um maior controle do departamento de futebol atleticano.

Depois de ser eliminado tanto na Sulamericana , como na Copa do Brasil, o Galo vai disputar apenas o Brasileirão como grande competição oficial até o final deste ano. O que podia ser um empecilho para a contratação de Sampaoli, na verdade foi visto com bons olhos por ele, que acredita que um calendário mais tranquilo possa ajudá-lo na montagem do time.

Por um pedido do próprio, Sampaoli deve começar seu trabalho com o Atlético apenas depois do clássico com o Cruzeiro, no dia 7, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.