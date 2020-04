Confira os golaços que podem brigar pelo Puskas de 2020

O futebol pode ter parado omentaneamente, mas enquanto a bola rolava pelo mundo muito golaços foram marcados na atual temporada. Pensando em matar um pouco a saudade das grandes jogadas e dos gols bonitos, o portal Goal fez uma lista de possíveis candidatos ao Prêmio Puskas.

O Puskas é a premiação da Fifa de gol mais bonito do ano. A lista do ano passado da entidade levou em consideração gols até o dia 19 de junho de 2019. Então, pegamos gols a partir do dia 20 de junho do ano passado até gols antes da paralisação.

Confira os golaços que podem pintar no Prêmio Púskas:

Luis Suárez - Barcelona

De calcanhar, Luisito fez essa obra prima contra o Mallorca (gol a partir dos 59 segundos do vídeo abaixo).

Arthur - Barcelona

Outro candidato do time da Catalunha: o brasileiro mandou uma bomba de fora da área contra o Villareal.

Gustavo Scarpa - Palmeiras

Na Libertadores do ano passado, Scarpa fez este lindo gol nas quartas de final contra o Grêmio.

Jordan Ayew - Crystal Palace

No jogo entre Crystal Palace e West Ham, Ayew deixou o melhor para o final. Um forte candidato ao Puskas.

Alex Oxlade-Chamberlain - Liverpool

O segundo gol de Oxlade-Chamberlain contra o Genk, na fase de grupos da Liga dos Campeões, é para ver e rever.

Giorgian De Arrascaeta - Flamengo

Durante a campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2019, Arrascaeta fez essa pintura de bicicleta contra o Ceará.

Marcus Rashford - Manchester United

O gol de Rashford contra o Chelsea foi muito lindo. Muitos compararam este gol com o de Cristiano Ronaldo contra o Portsmouth, em 2008.

Neymar - PSG

O camisa 10 do PSG já venceu o Puskas quando atuava pelo Santos e esse gol de bicicleta pode lhe render mais uma indicação ao prêmio.