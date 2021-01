Quais jogadores dos clubes do Brasileirão começam 2021 sem contrato?

O ano de 2021 chegou, e com a virada do ano, diversos atletas de equipes da Série A do Brasileirão tiveram seus contratos encerrados. O grande problema é que, com as alterações no calendário da competição por conta da pandemia do Covid-19, o campeonato segue até o fim de fevereiro, o que deixará diversos clubes desfalcados de algumas de suas peças.

No Corinthians desde 2019, o experiente Mauro Boselli deixou o Timão. O argentino é cotado no Cerro Porteño e no Boca Juniors, por onde já atuou entre 2003 e 2008, mas ainda não tem destino definido. Também deixam o clube paulista Renê Júnior (que chegou ao fim de seu contrato) e Sidcley, que estava no clube por empréstimo do Dinamo de Kiev.

Pedro Rocha, do Flamengo, é outro a fazer as malas de volta para a Europa. Emprestado pelo Spartak Moscou, o atacante não impressionou no rubro-negro, e deixa o clube com apenas um gol marcado e 11 partidas.

O Inter foi outro clube afetado pelo fim de contratos no início de 2021. Além de perder o argentino Musto, que estava emprestado pelo Huesca da Espanha, o Colorado também abre mão de Andrés D’Alessandro, que fez sua última partida pelo clube na vitória contra o Palmeiras.

Os times que perderam mais jogadores foram Goiás (seis) e Vasco (cinco). Em situação complicada na tabela, os clubes brigam na zona de rebaixamento. Do lado do Vasco, Vanderlei Luxemburgo acaba de assumir para tentar salvar o Cruzmaltino da degola.

Confira a lista:

Athletico Paranaense: Wellington

Bahia: Elber

Botafogo: Marcinho

Coritiba: Patrick, William Matheus, Matheus Sales

Corinthians: Renê Júnior, Mauro Boselli, Sidcley

Flamengo: Pedro Rocha

Fluminense: Dodi

Fortaleza: Geilson, Marlon

Goiás: Sandro, Pintado, Caju, Henrique Almeida, Quevedo, Daniel Bessa

Internacional: Andrés D'Alessandro, Musto

Vasco: Ramon, Breno, Fellipe Bastos, Ribamar, Benítez