Quais jogadores estão na mira do Real Madrid?

Nos últimos anos o Real Madrid vem se colocando no mercado como um comprador de jovens com potencial para o futuro. Foram os casos de Vinícius Júnior, Rodrygo e, mais recentemente, Reinier. Mas o gigante espanhol também continua monitorando alguns dos principais nomes do presente e, inclusive, pensa na contratação de Kylian Mbappé para iniciar uma nova era de ‘Galácticos’ no Santiago Bernabéu.

O jovem meia-atacante francês, campeão do mundo por seu país e uma realidade vestindo a camisa do PSG, ainda é um sonho que os merengues buscam, de pouco em pouco, concretizar. Mas a equipe treinada por Zidane também monitora outros nomes que, embora menos conhecidos, também chegariam para reforçar o elenco visando a próxima temporada. Veja, abaixo, os principais nomes que já entraram no radar madridista para a campanha 2020-21.

Kylian Mbappé

O craque de apenas 21 anos é o grande sonho para o futuro merengue. O Real Madrid sabe que o PSG estaria disposto a fazer o possível para evitar a saída de Mbappé, mas sonha em tê-lo, se não na próxima temporada, num futuro próximo – até para marcar uma nova época, com o estádio Santiago Bernabéu completamente repaginado. Mbappé tem vínculo com o Paris Saint-Germain até 2022.

Eduardo Camavinga

Se uma coisa não é novidade no Real Madrid treinado por Zinedine Zidane é a importância de Casemiro no time. O volante brasileiro é o queridinho do técnico – que inclusive se derreteu pelo jogador revelado pelo São Paulo, o chamando de “monstro” após a conquista da Supercopa da Espanha em janeiro de 2020 – mas o time enfrenta dificuldades em sua ausência.

E como Zidane é um grande fã da rotação de elenco ao longo de uma temporada, uma das prioridades merengues é a chegada de um meio-campista para proteger a defesa e servir de opção para dar algum descanso a Casemiro. N’Golo Kanté, do Chelsea, chegou a ser especulado, mas hoje o principal nome no radar é o seu compatriota Eduardo Camavinga, do Rennes.

Camavinga tem contrato até 2022 com a equipe da Ligue 1, onde já se colocou como titular, e poderia movimentar uma transferência na casa dos 60 milhões de euros.

Dayot Upamecano

Zagueiro do RB Leipzig e uma das grandes revelações do time alemão, o jogador de 21 anos está na mira tanto do Real Madrid quanto do Bayern de Munique.

O defensor tem contrato com o conjunto alemão até 2021 e a transferência também circularia por volta de 60 milhões de euros.

Gabriel Magalhães

De acordo com matéria do jornal AS, o “Plano B” de Zidane caso o Real Madrid não consiga trazer Upamecano é o brasileiro Gabriel Magalhães.

Revelado pelo Avaí, ele defende o Lille e conseguiu parar até mesmo Kylian Mbappé. O talento do atleta de 22 anos já vinha atraindo interesses de clubes da Premier League inglesa, como o Chelsea.

Haaland

O atacante de 19 anos é outro que já teve seu nome ligado ao Real Madrid, segundo noticiado pelo AS da Espanha. Haaland chegou ao Borussia Dortmund em janeiro de 2020 e tem contrato com os alemães até 2024 com os aurinegros. Em entrevista recente, Robert Lewandowski, do Bayern, o aconselhou a ficar alguns anos a mais na Bundesliga antes de tomar qualquer outra decisão.

Os emprestados

Além de estar ligado a todos estes jogadores, o Real Madrid também segue de olho em atletas que estão sob contrato, mas emprestados a outras equipes. É o caso especialmente de Hakimi, lateral-direito que hoje veste a camisa do Borussia Dortmund, e do meia Martin Odegaard, cedido à Real Sociedad.