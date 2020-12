Quais jogadores podem chegar no PSG com Pochettino?

No último dia 24 de dezembro, todas as notícias sobre a demissão de Thomas Tuchel do posto de treinador do PSG e a aproximação de Pochettino saltaram na imprensa futebolística. O acordo seria quase total e eles só teriam que acertar alguns pontos menores.

Mas Pochettino poderia chegar acompanhado ao Parque de los Principes o que, no caso dele, ajudaria no mercado de transferências de inverno ou de verão. São dois jogadores mais fáceis de conseguir e que brilharam às ordens do treinador argentino.

De acordo com 'La Gazzetta dello Sport', um dos jogadores é Dele Alli. O jogador do Tottenham não conta para José Mourinho e nem de perto apresenta o nível que tinha com Pochettino.

Além disso, o português já lhe deu algumas broncas duras, sendo a último depois do último jogo da EFL Cup onde ele disse que ele deveria jogar mais junto e não "criar problemas".

Por outro lado, Eriksen aparece também como opção: o jogador da Inter também não conta para os planos de Antonio Conte e não tem jogado como se esperava no clube italiano. Ele não jogou nem 400 minutos até agora nesta temporada.

Ambos chegariam com muitas facilidades ao PSG e veriam com bons olhos porque se colocariam nas mãos de um treinador que sabe tirar deles um excelente rendimento.