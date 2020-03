Quais jogadores venceram Copa do Mundo, Champions League e Bola de Ouro?

Na história do futebol mundial, apenas oito jogadores ganharam três dos troféus mais importantes: Copa do Mundo, Liga dos Campeões e Bola de Ouro.

A Copa do Mundo é o torneio de seleções mais importante do futebol. Disputada desde 1930, a competição tem o Brasil como maior vencedor, com cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

Já a Liga dos Campeões, realizada pela UEFA e disputada desde 1955, é a principal competição europeia entre clubes.

A premiação da Bola de Ouro existe desde 1956, mas foi apenas em 1995 que deixou de ser restrita a jogadores europeus.

Entre os oito jogadores com os três troféus, estão três brasileiros, todos eles campeões da Copa do Mundo de 2002, na campanha do penta do Brasil.

BOBBY CHARLTON

É considerado um dos melhores jogadores da história, não só do futebol inglês, mas também mundial. Passou boa parte de sua carreira no Manchester United, time pelo qual foi campeão da Europa.

Durante algum tempo ele foi o jogador que mais atuou pela seleção inglesa, hoje é o quarta (atrás de Bobby Moore, David Beckham e do recordista Peter Shilton).

Copa do Mundo: 1966

Liga dos Campeões: 1967/68

Bola de Ouro: 1966

PAOLO ROSSI

O atacante foi o prinicpal jogador da campanha italiana pelo tri da Copa do Mundo, em 1982, da qual ele terminou como artilheiro. Na ocasião, ele foi o carrasco da seleção brasileira, considerada favorita ao título.

Ele atuou apenas em clubes italianos durante a carreira, e foi pela Juventus que ele conquistou o título da Liga dos Campeões.

Copa do Mundo: 1982

Liga dos Campeões: 1984/85

Bola de Ouro: 1982

GERD MÜLLER

Considerado o maior centro-avante do futebol mundial, o alemão tinha como principais caracteríticas sua explosão e velocidade de movimentos em pequenos espaços e seu chute potente e preciso.

Passou a maior parte de sua carreira jogando pelo Bayern de Munique, clube no qual participo de três conquista da Liga dos Campeões.

Plea seleção, ele foi artilheiro da Copa do Mundo de 1970 e campeão em 1974, no qual não foi a grande estrela do time.

Copa do Mundo: 1974

Liga dos Campeões: 1973/74, 1974/75, 1975/76

Bola de Ouro: 1970

FRANZ BECKENBAUER

A história do zagueiro é amplamente entrelaçada com a hstória do Bayern de Munique, time pelo qual jogou por 13 temporada e treinou por mais quatro. Foi lá em que le ganhou seus três títulos de Liga dos Campeões como jogador.

Na seleção alemã, ele conquistou uma Copa do Mundo como jogador, em 1974, e uma como treinador, em 1990.

Ele é considerado um dos maiores da história, além de ter conquistado todos os títulos internacionais possíveis que um atleta pode vencer no futebol europeu

Copa do Mundo: 1974

Liga dos Campeões: 1973/74, 1974/75, 1975/76

Bola da Ouro: 1972, 1976

ZINEDINE ZIDANE

O meio-campista é considerado um dos maiores de todos os tempos, além do maior jogador da história do futebol francês. Ficou conhecido por seu excelente domínio e controle de bola, pelas passadas largas, a precisão nos passes e nos lançamentos, além da habilidade para driblar quando necessário.

Ele fez parte do time do Real Madrid que ficou conhecido como "Os Galáticos". Foi no clube merengue que ele conquistou sua única Liga dos Campeões como jogador, e mais tarde, como treinador.

Podendo defender a seleção argelina, Zidane escolheu a França para chamar de casa. Com os Blues conquistou a Copa do Mundo de 1998.

Copa do Mundo: 1998

Liga dos Campeões: 2001/02

Bola de Ouro: 1998

RIVALDO

É considerado um dos maiores brasileiros e maiores meias da história recente do futebol. Mesmo não sendo atacante, fazia muitos gols e tinha boa presençã de área, o que o tornava um jogador bastante versátil.

O brasileiro se tornou ídolo no Barcelona, e foi lá que se consagrou como melhor jogador do mundo e conquistou a Bola de Ouro. Mas foi pelo Milan, mesmo com uma pssagem discreta, que ele foi campeão da Liga dos Campeões.

Na seleção brasileira, foi decisivo na conquista do penta em 2002, com cinco gols marcados em sete jogos.

Copa do Mundo: 2002

Liga dos Campeões: 2002/03

Bola de Ouro: 1999

RONALDINHO

O Rei do "dibre", Ronaldinho Gaúcho é considerado por muitos o jogador mais talentosa da geração.

Extremamente habilidoso com a bola nos pés, tento em chutes como em passes, Ronaldinho participou da reconstrução do Bracelona, time no qual é ídolo e foi campeão da Liga dos Campeões. Foi no auge de sua carreira, ainda no Barcelona, em que conquistou a Bola de Ouro.

Na seleção brasileira nunca encontrou o mesmo futebol, mas foi campeão, junto a Rivaldo, da Copa de 2002, que garantiu o penta do Brasil.

Ele é o único jogador do mundo que ganhou Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Libertadores e Bola de Ouro.

Copa do Mundo: 2002

Liga dos Campeões: 2005/06

Bola de Ouro: 2005

KAKÁ

O meia teve seu melhor momento da carreira quando jogava no Milan, onde chegou a receber o apelido de "Prícipe de Milão". Foi lá que conquistou a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro.

Na seleção brasileira foi, junto a Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, campeão da Copa de 2002, com apenas 20 anos, apesar de ter jogado pouco minutos em apenas um jogo.

Copa do Mundo: 2002

Liga dos Campeões: 2006/07

Bola de Ouro: 2007