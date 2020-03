Quais as seleções classificadas para a Olimpíada de Tóquio 2020?

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 vivem um período de indefinição por conta da pandemia de coronavírus Covid-19. No entanto, 14 das 16 seleções que vão disputar as medalhas do futebol já estão definidas.

Faltando apenas o Pré-Olímpico da CONCACAF, que estava previsto para ter início no último dia 20 de março, as outras cinco confederações já definiram os seus representantes.

PAÍS SEDE

O Japão já tinha sua vaga garantida, sem precisar disputar o Campeonato Asiático sub-23 de 2020.

UEFA - 4 vagas

O Campeonato Europeu Sub-21 de 2019 definiu, em junho de 2019, os representantes europeus do futebol olímpico. São eles: Alemanha, Espanha, França e Romênia.

OFC - 1 vaga

A Confederação de Futebol da Oceania tem direito a apenas um representante nos Jogos Olímpicos. A vaga, que foi decidida em um torneio Pré-Olímpico, em 2019, ficou com a Nova Zelândia.

CAF - 3 vagas

A Confederação Africana de Futebol tem três representantes, definidos na disputa do Campeonato Africano Sub-23, em 2019. Costa do Marfim, Egito e África do Sul ficaram com as vagas.

AFC - 3 vagas

Com o Japão já classificado, a Confederação Asiática definiu Arábia Saudita, Coréia do Sul e Austrália como as suas representantes, por meio da disputa do Campeonato Asiático Sub-23.

CONMEBOL - 2 vagas

As duas vagas destinadas à CONMEBOL ficaram com Argentina e Brasil, que saíram vencedores do Pré-Olímpico de 2020.

CONCACAF - 2 vagas

As duas únicas vagas que ainda não foram definidas são as da CONCACAF, que ainda vai disputar o Pré-Olímpico.