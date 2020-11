Quais os quatro jogadores que mais inspiraram Salah?

Mohamed Salah continua colecionando prêmios individuais no Egito, embora não possa jogar nesta Data FIFA devido por ter testado positivo para coronavírus em testes de PCR.

Em poucas palavras coletadas por 'Kingfut', o atacante do Liverpool explicou quais foram os quatro jogadores a quem prestou mais atenção durante a infância.

“Em criança queria melhorar e melhorar e fui inspirado por muitos jogadores de futebol, mas sobretudo Zidane, Figo, Totti e Ronaldo Nazário. De fato, joguei com Totti e senti que estava realizando um dos meus sonhos”, disse.

"É muito bom ser reconhecido no Egito e também há muitas figuras lá em quem me inspirava como Mahmoud El-Khatib", ele continuou sobre seu último prêmio EFA.

Por fim, Salah pediu a todos os pais do mundo que lutassem para ajudar seus filhos a realizar seus sonhos: "O que eu aconselho a qualquer pai é não menosprezar o sonho de seu filho, porque minha história é a maior prova. Venho de uma cidade que fica longe do Cairo e costumava acordar às quatro da manhã para ir treinar. O apoio da minha família é a razão do que estou vivendo agora”.