Quais jogos faltam para o Barcelona?

O Barcelona está com atividades suspensas em meio à crise do coronavírus, que faz a Espanha ser o segundo país mais afetado na Europa - atrás apenas da Itália.

O gigante do Camp Nou tem pela frente um mínimo de 12 jogos e um máximo de 17. As partidas se dividem em onze do Campeonato Espanhol e outras seis se for até o fim da Champions League.

Por enquanto, LaLiga anunciou o adiamento das duas próximas rodadas, que colocaria o time de Quique Setién diante do Mallorca, fora de casa, e do Leganés no Camp Nou.

O primeiro jogo após as datas anunciadas na parada será em uma visita ao Sevilla (5 de abril). Em seguida, viriam as quartas de final da Champions League.

Será necessário esperar a definição da UEFA, já que parte das oitavas de final não foram realizados. Falta decidir quem avança nos seguintes confrontos: Barcelona-Napoli, Bayern-Chelsea, Manchester City-Real Madrid e Juventus-Olympique de Lyon.

Voltando ao calendário espanhol, o time de Messi receberia o Athletic, visitaria o Celta de Vigo e voltaria para casa para enfrentar o Atlético de Madrid.

Após a sequência tripla na Espanha, o Barcelona teria as semifinais da Champions League caso tenha avançado. Entre os jogos de ida e ainda há um jogo marcado contra o Villarreal.

A reta final da busca pelo título nacional teria ainda Espanyol, Valladolid, Osasuna e Alavés.

A final da Champions League está prevista para 30 de maio em Istambul, mas claro que tudo vai depender da evolução do coronavírus e da adaptação dos calendários na Europa.