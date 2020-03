Mattos promete novidades por briga por títulos no Atlético-MG

Nesta última quarta-feira (25), o Atlético-MG completa 112 anos de história, com uma expectativa restante para 2020: uma campanha digna de seu tamanho no Campeonato Brasileiro.

Eliminado precocemente tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, o Galo só tem o Brasileirão e o estadual mineiro (que ninguém sabe quando voltará) por disputar. Assim, Alexandre Mattos, o novo diretor de futebol do clube, já prometeu reforços para o sonho do bicampeonato.

Assim, alguns nomes e posições voltam à tona: mesmo que Jorge Sampaoli já tenha declarado que pretende utilizar Ricardo Oliveira, o veterano ainda não convence a torcida do clube. Seu reserva - em teoria - Franco di Santo, menos ainda. Assim, mesmo com Diego Tardelli, um dos setores mais carentes do time segue sendo o comando do ataque.

Além de um centroavante, segundo a UOL, o novo treinador do clube também teria pedido um atacante de lado. Um dos nomes que agrada tanto a diretoria do Galo quanto o torcedor é o de Roger Guedes. Negociação muito difícil, como adiantou o presidente Sette Câmara, mas possível: segundo o Globo Esporte, o atleta aceitaria reduzir os salários em muito para jogar em Belo Horizonte.

As outras posições "carentes" do Atlético-MG, ao menos para o argentino, são no gol, na zaga, e no meio de campo.

Dois dos nomes já especulados são Felipe Alves, do Fortaleza, e Léo Sena, do Goiás.

O goleiro chegaria para disputar posição com Rafael, recém-contratado do Cruzeiro, Victor e Michael, promessa das categorias de base. Felipe Alves se notabilizou com Rogério Ceni pela excelente saída de bola: vale lembrar que, ao chegar no Santos, Sampaoli trocou o ídolo Vanderlei por Éverson, recém-chegado do Ceará, justo pela sua qualidade em sair jogando.

Léo Sena pode jogar tanto como segundo volante ou mais adiantado: assim, poderia disputar posição com Jair, Allan ou Nathan, dentre os titulares. No entanto, é uma negociação complicada e, segundo a Globo Esporte, o Goiás espera uma proposta vantajosa pela prata da casa.