O Internacional chegou para o confronto direto contra o Flamengo do último domingo (21) precisando de apenas uma derrota para sagrar-se campeão do Brasileirão 2020 e até chegou a abrir o placar, mas viu o rival carioca virar o jogo e saltar na frente na disputa pelo troféu.

Agora, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter precisa vencer de qualquer jeito e ainda torcer por um resultado adverso do Rubro-Negro no Morumbi para se sagrar campeão nacional após mais de 40 anos de espera.

Quais resultados o Internacional precisa para ser campeão brasileiro?

Nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), a vitória do Internacional contra o Corinthians é fundamental para ainda ter esperanças de título. Caso vença, o Colorado vai a 72 pontos, um a mais do que o Flamengo, que tem 71 atualmente.

Para soltar o grito de campeão, além de vencer, o Inter terá que torcer com uma derrota do Flamengo, que simultaneamente enfrenta o São Paulo na casa do Tricolor Paulista. No caso de uma vitória da equipe do Morumbi (aliada a uma possível vitória do Inter), o time gaúcho será o campeão do Brasileirão 2020.

A outra possibilidade de título do Colorado também passa por uma vitória sobre o Corinthians. Se o Flamengo apenas empatar com o São Paulo e o Inter vencer seu compromisso, líder e vice-líder teriam os mesmos 72 pontos. Neste cenário, a decisão aconteceria no saldo de gols, onde o Colorado leva vantagem por 5 gols (ambos tem 21 vitórias) e seria, então, campeão nacional.

Caso perca o jogo contra o Corinthians ou se o Flamengo vencer o São Paulo, o título fica com o clube carioca, que também venceu a edição de 2019 do Brasileirão.