As opções do PSG caso Mbappé não jogue a Champions League

O PSG teve uma noite agridoce na última sexta-feira (24). O time da capital francesa venceu o rival Saint-Étienne por 1 a 0 e faturou o título de campeão da Copa da França. Ainda assim, há um grande motivo de preocupação para os comandados de Thomas Tuchel: o atacante Kylian Mbappé deixou o campo após sofrer uma entorse no tornozelo e preocupa para a retomada da Liga dos Campeões, no meio de agosto.

O time da capital da França já vencia a partida por 1 a 0, quando Loic Perrin deu um carrinho em Mbappé e torceu o tornozelo do atacante. Nesse sábado (25), o PSG confirmou a lesão do francês, mas descartou uma ruptura de ligamentos, que era o que mais preocupava a comissão técnica do clube. Entretanto, como a torsão foi forte, o camisa 7 corre o risco de perder o jogo contra a Atalanta, no dia 12 de agosto, pelas quartas de final da Champions League.

Com o tempo de recuperação estimado em duas semanas, é possível que o jovem atacante volte a treinar apenas na semana do confronto contra a equipe italiana. Por isso, é possível que Thomas Tuchel já comece a pensar em alternativas, pois não deve contar com Mbappé durante os 90 minutos de jogo.

Nos últimos jogos do PSG (a vitória sobre o Borussia Dortmund na Champions League, em março, os três amistosos realizados em julho e a final da Copa da França), Tuchel tem usado um sistema mais simples do 4-4-2, com Mbappé e Icardi fazendo a dupla de ataque. Neymar e Di María ocupam a linha dos meias e ficam cada um de um lado.

Sem Mbappé, há algumas opções para Tuchel, que pode continuar no mesmo sistema e colocar Pablo Sarabia com Icardi como dupla de ataque. Ou até mesmo avançar Neymar para atuar ao lado do argentino e colocar Sarabia ou Draxler na linha dos meias, no lado oposto de Di María.

Outra opção que pode ser usada pelo treinador alemão é mudar o sistema de jogo do 4-4-2 para o 4-3-3. Com isso, Neymar e Di María fariam o trio de ataque com Icardi centralizado, e o meio de campo ficaria povoado por mais homens de marcação, que deve ser uma das grandes preocupações de Tuchel diante do poderoso ataque da Atalanta nessa temporada. Uma faixa central com Gueye, Herrera e Verratti não é descartada e traria um fechamento de espaços importante para que o trio de ataque tenha mais liberdade no jogo.

Como reserva imediato de ataque, há o camaronês Choupo-Moting, mas que dificilmente deve ganhar a vaga, já que sua característica é completamente oposta à velocidade e movimentação intensas de Mbappé.

Tanto clube quanto atleta correm contra o tempo para que o treinador não seja obrigado a fazer mudanças em sua equipe, que vem demonstrando um bom entrosamento e quer eliminar a "zebra" da competição para continuar sonhando com o título da Liga dos Campeões.