Quais são os desfalques do Galo contra o Athletico, pelo Brasileirão?

O Atlético-MG vive um surto interno de Covid-19. Só no elenco profissional são oito casos entre jogadores, além do treinador Jorge Sampaoli e outros membros da comissão técnica. E cheio de desfalques, o Galo enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, 18, jogo adiado da sexta rodada do Brasileirão.

Líder do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, pode abrir cinco pontos de vantagem para Internacional, Flamengo e São Paulo (que ainda tem três jogos atrasados na competição). Porém, contando os desfalques por Covid-19, lesões e convocados para as rodadas das Eliminatórias são 12 os desfalques.

Nesta quarta-feira, horas antes do duelo contra o Athletico-PR, o Galo confirmou mais 10 casos de Covid-19 no clube, totalizando 20 pessoas com coronavírus. A lista vai desde atletas e comissão técnica à seguranças e até diretores.

Além dos desfalques do elenco profissional, alguns jogadores de outras categorias que poderiam ser opção também estão fora. O volante Rubens Dias, da equipe de transição, o atacante Savinho e o zagueiro Rômulo, que testaram positivo enquanto defendiam a seleção brasileira sub-20, foram outros atletas que testaram positivo para o coronavírus.

Quais são os desfalques do Atlético-MG?

Alan Franco, Allan, Gabriel, Guga, Réver, Sávio, Vargas, Victor (todos com COVID-19) Diego Tardelli e Mariano (lesionados) Alonso e Savarino com suas respectivas seleções.

Com Jorge Sampaoli, Jorge Desio (auxiliar) e outros sete membros da comissão técnica fora, o Atléitoc-MG também terá mudanças no comando do time. Como informou Mariana Spinelli, da 'ESPN', o treinador do Galo no duelo contra o Athletico-PR será Leandro Zago, com o auxiliar Eder Aleixo e o preparador físico Ricardo Seguins.