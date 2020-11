Quais são os desfalques do Flamengo para a partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil?

Apenas dois jogos se passaram desde a chegada de Rogério Ceni ao Flamengo, mas o ex-goleiro já sentiu a pressão de comandar o time da Gávea. Para a partida de volta contra o São Paulo, seu clube dos tempos de jogador, Ceni precisará se desdobrar para escalar o time com diversos desfalques.

Com a derrota por 2 a 1 em casa no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil na última quarta, o Flamengo chega ao Morumbi com o peso de agredir o time do São Paulo, dono da defesa menos vazada do Brasileirão.

No total são seis desfalques por lesão, incluindo Gabigol, Pedro, Thiago Maia, Rodrigo Caio, Filipe Luís e Diego. Everton Ribeiro e Isla também devem ter seu uso limitado, pois serviram as seleções do Brasil e Chile pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Quais as opções de Ceni?

Com tantos problemas no setor ofensivo, Michael, Lincoln, Vitinho e Arrascaeta devem ser usados para preencher o ataque rubro-negro na partida decisiva. Bruno Henrique, que chegou a atuar como centroavante, pode ser a solução para as ausências de Pedro e Gabigol, responsáveis por 37 gols somados na temporada até aqui.

A situação também é delicada na defesa, que sofre com a ausência de Rodrigo Caio e Filipe Luís. Com opções reduzidas para o setor, Ceni conta com Léo Pereira, Renê Gustavo Henrique e Matheuzinho. A boa notícia para o treinador é o retorno de Diego Alves, após as falhas do jovem Hugo Souza.

O caso de Everton Ribeiro é especial já que o meia atuou 91 minutos na vitória do Brasil sobre o Uruguai, pelas eliminatórias da Copa de 2022. Em suas redes sociais, Everton tranquilizou a torcida com uma foto usando botas pneumáticas, para tratar a sua musculatura. O craque está relacionado para a partida desta quarta, que acontece pouco mais de 24 horas depois do seu compromisso pela seleção.