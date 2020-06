Revista lista os estádios mais vibrantes do mundo

A Bombonera é o palco mais vibrante do futebol mundial? De acordo com um ranking feito pela France Football, sim. A revista listou os 30 estádios estádios mais "quentes" mundo afora, com apenas um brasileiro incluído, o Maracanã, que ocupa a décima posição.

Em um momento em que o futebol não está acontecendo e aonde está é sem a presença do público, os torcedores estão constantemente relatando a falta que sentem de se juntar nas arquibancadas e torcer para seus times, e o ranking pode ter aumentado ainda mais a saudade.

Os critérios usados, como disse a própria publicação, são subjetivos. Mas levando em conta atmosfera, emoção, identidade e imponência, a revista chegou aos 30 estádios do ranking, deixando, deliberadamente, de fora estádios de alguns gigantes europeus, como Barcelona e Real Madrid, "as arquibancadas não reproduzem a qualidade do time", justificou.

No pódio, além do lendários estádio do Boca Juniors estão o Anfield, casa do Liverpool, e o Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, palco da grande Muralha Amarela.

Confira os 30 estádios na lista da France Football: