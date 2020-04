Quais os jogadores com mais jogos pelos clubes brasileiros?

Todos os grandes clubes do país tem grandes ídolos. Não é fácil mensurar qual o maior jogador de cada clube, mas alguns indicativos podem ajudar a analisar esta questão. Títulos conquistados, gols marcados, impacto e longevidade no clube. Justamente sobre o maior número de partidas, o portal Goal separou os jogadores que mais vestiram as principais camisas dos clubes no Brasil.

Rogério Ceni é o atleta que mais vestiu a camisa de um mesmo clube no Brasil. Foram 1237 partidas pelo São Paulo entre 1990 e 2015. Neste período, Ceni marcou 131 gols e conquistou 18 títulos pelo clube do Morumbi.

Na sequência, aparece Pelé, com 1116 aparições com a camisa do Santos. O maior jogador de todos os tempos também é o maior artilheiro por clubes no Brasil, com 1091 gols pelo Alvinegro Praiano. Pelé atuou no Santos entre 1956 e 1974.

Para completar o top 3 de jogos no país, Roberto Dinamite jogou 1110 partidas pelo Vasco da Gama, clube pelo qual atuou entre 1971 e 1993 e, posteriormente, foi presidente. Foram 708 gols, o que coloca Dinamite como um dos maiores artilheiros por clubes no país.

O único jogador ainda em atividade que aparece na lista (e, consequentemente, pode aumentar ainda mais o número de jogos) é o goleiro Fábio, do Cruzeiro. Até a paralisação do futebol nacional no início de março, o cruzeirense já somava 883 partidas pelo clube celeste.

Flávio Tanajura é quem mais jogou pelo Vitória, da Bahia. Suas 323 aparições, porém, o colocam como o que menos atuou entre os que mais atuaram pelos grandes clubes nacionais. Foram seis anos no rubronegro baiano, entre 1994 e 2000.

Confira os jogadores que mais atuaram pelo mesmo clube no Brasil:

ABC - Jorginho - 492

América-MG - Milagres - 372

América-RN - Ivan Silva - 476

Athletico - Caju - 620

Atlético-GO - Márcio - 532

Atlético-MG - João Leite - 684

Avaí - Orivaldo - 413



Bahia - Baiaco - 448Botafogo - Nilton Santos - 718Ceará - Edmar - 589Chapecoense - Neném - 304Corinthians - Wladimir - 805Coritiba - Jairo - 410Cruzeiro - Fábio - 883Figueirense - Pinga - 483Flamengo - Júnior - 876Fluminense - Castilho - 697Fortaleza - Dude - 402Goiás - Harlei - 831Grêmio - Tarciso - 721Internacional - Valdomiro - 803Náutico - Kuki - 387Palmeiras - Ademir da Guia - 901Portuguesa - Capitão - 496Santa Cruz - Givanildo - 599Santos - Pelé - 1116São Paulo - Rogério Ceni - 1237Sport - Magrão - 731Vasco - Roberto Dinamite - 1110Vitória - Flávio Tanajura - 323