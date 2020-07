Como deve ser o elenco da Juventus na próxima temporada?

Após o nono título consecutivo da Juventus na Serie A italiana, Maurizio Sarri ainda tem a disputa da Liga dos Campeões pela frente antes do término da temporada atual. Porém, o treinador já começa a pensar na próxima campanha da equipe bianconeri.

A maneira como a Juventus terminar a competição europeia influenciará muito as investidas da equipe no mercado de transferências. Embora Sarri um dos principais responsáveis pelo ótimo desempenho de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Matthijs de Ligt, outros jogadores não foram tão bem assim.

Por isso, a Juve já traça alguns planos pra se reforçar e continuar a hegemonia na Itália e buscar o sucesso europeu.

Alvos da Juventus para a próxima temporada

Um dos nomes mais cogitados na Juventus é o de Jorginho. O italo-brasileiro é um jogador que já trabalhou com Sarri, sendo um dos principais jogadores na época do treinador no comando do Napoli e também no Chelsea. No time inglês, Jorginho era titular com o treinador italiano. Porém, quando Sarri se transferiu para a Juventus, o volante perdeu espaço nos Blues e hoje é reserva na equipe de Frank Lampard.

Para a mesma posição, o clube já garantiu a contratação de Arthur, que será o substituto natural de Miralem Pjanic (que faz o caminho inverso e vai para o Barcelona). Outro reforço já garantido é Dejan Kulusevski, sueco de 20 anos que foi contratado em janeiro junto à Atalanta, mas que foi emprestado ao Parma até o fim da atual temporada.

Emerson Palmieri é outro italo-brasileiro que pode aparecer na Juventus. O lateral-esquerdo é cogitado para assumir o lugar de Alex Sandro, cujo desempenho vem caindo nas últimas temporadas. Assim como Jorginho, Palmieri está encostado no Chelsea.

Para o ataque, Arkadiusz Milik, atacante do Napoli, pode pintar no clube bianconeri para substituir Gonzalo Higuaín. O argentino não teve uma temporada boa e sua permanência na Juve é questionada.

Quem deve deixar a Juventus na próxima temporada?

Os veteranos Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon renovaram por mais uma temporada e ficam no clube em 2020/21. Porém, ainda na defesa, Daniele Rugani deve deixar a Juventus - será uma surpresa se ele permancer no elenco. Mattia De Sciglio, versátil jogador o elenco, também pode ser um jogador que trocará de clube para a próxima temporada.

No meio de campo, Aaron Ramsey ainda tem muita lenha para queimar, mas a decepcionante primeira temporada com a Juve pode fazer dele um atleta negociável. Adrien Rabiot está em uma posição parecida com a do galês. O ex-PSG pode se mudar para a Premier League.

Assim como o já citado Higuaín, outro atacante que tem a permanência em xeque é Federico Bernardeschi, reserva útil que quer mais minutos dentro de campo.

Como pode ser a escalação da Juventus em 2020/21?

É claro que a escalação depende de vários fatores. Quem será contratado, quem dará adeus ao clube e até mesmo se Sarri permanecerá após a disputa da Liga dos Campeões.

Porém, pode-se assumir que Sarri ficará no comando do clube e utilizará seu já famoso "Sarriball" em mais uma temporada, montando o time em um 4-3-3.